Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer stürzt auf Dieselspur

Olpe (ots)

Ein Alleinunfall hat sich am Samstag (17. Juli) gegen 9.10 Uhr im Kreisverkehr "Stellwerkstraße/ Am Bratzkopf" in Olpe ereignet. Hier befuhr ein 30-jähriger Radfahrer den Kreisverkehr in Richtung "Bruchstraße". Hier rutschte er auf einer zu dem Zeitpunkt vorhandenen Dieselspur aus, sodass er auf die linke Seite fiel. Durch den Sturz verletzte er sich, wollte sich aber eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An dem Fahrrad entstand zudem Sachschaden. Erst kurz zuvor war die Dieselspur durch einen Bus in dem Bereich entstanden. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Die Feuerwehr beauftragte ein Unternehmen zur Reinigung der Fahrbahn.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell