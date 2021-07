Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz bei "Sondener Talbrücke"

Olpe (ots)

Auf dem Parkplatz eines Gastronomiebetriebs an der Talbrücke Sondern hat sich am Freitag (16. Juli) zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand saß die Geschädigte in ihrem geparkten Pkw, einem weißen Mazda, als sie einen Anstoß bemerkte. Daraufhin drehte sie sich um und erblickte einen roten Pkw mit Olper Kennzeichen (OE), der mit aus dem Kofferraum herausragenden Stangen beladen war. Die Zeugin beschrieb den Fahrer als jung mit dunklen Haaren. Dieser entfernte sich mit dem Fahrzeug in Richtung Talbrücke. Hinweise und weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell