Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 35-Jährige bei Starkregen angefahren

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 73-jährigen Pkw-Fahrer und einer 35-jährigen Fußgängerin hat sich am Mittwoch (14. Juli) gegen 13.40 Uhr auf der B 236 ereignet. Zunächst befuhr der 73-Jährige die Straße und beabsichtigte, in die Meggener Straße in Fahrtrichtung Meggen einzubiegen. Zeitgleich querte eine 35-Jährige die Straße an der dort befindlichen Fußgängerampel. Diese zeigte zum Unfallzeitpunkt grünes Licht. Der Pkw-Fahrer übersah, vermutlich aufgrund des starken Regens, die Fußgängerin und touchierte sie. Hierbei wurde sie leicht am linken Fuß verletzt. Ein Rettungswagenteam brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand kein Sachschaden.

