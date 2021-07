Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Blumenkästen in Altenhundem entwendet

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag (12. Juli, 23 Uhr) auf Dienstag (13. Juli, 11 Uhr) mehrere Blumenkästen, die vor einem Haus in der Hundemstraße in Altenhundem standen, entwendet. Zudem beschädigten sie eine an der Hauswand angebrachte Überwachungskamera. Es entstand insgesamt ein Beute- und Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

