Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mercedesfahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Attendorn (ots)

Am Montag gegen 6.45 Uhr kam es in Attendorn zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Bremger Weg in Richtung Windhauser Straße. Im Bereich einer Fahrbahneinengung kam er auf den Gehweg und überfuhr ein Verkehrsschild. Fahrzeugteile blieben am Unfallort zurück. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Gesucht wird ein weißes, älteres Mercedes B-Klasse-Modell mit Olper Kennzeichen. Das Fahrzeug weist vermutlich Schäden an der Fahrzeugfront und im Unterbodenbereich auf. Der Sachschaden an dem Verkehrsschild liegt im dreistelligen Bereich. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Attendorn (B. Mey, Tel. 02722-9269-4122) in Verbindung zu setzen.

