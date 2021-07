Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Kleinkraftrad und Pkw

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Am Montagabend (12. Juli) kam es gegen 19 Uhr im Bereich "Am Bratzkopf/ Am Birkendrust" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Zunächst befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Pkw einen Feldweg, der gegenüber der Straße "Am Birkendrust" verläuft. Sie beabsichtigte dann, im Kreuzungsbereich zur Straße "Am Bratzkopf" nach links in Fahrtrichtung Olpe abzubiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 54-jährigen Kradfahrer, wodurch die Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurde der Kleinkraftradfahrer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme regelten Polizeibeamte den Verkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell