POL-D: Verdacht der Verkehrsunfallflucht in Eller - 81-Jähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. November 2020, 11.30 Uhr

Das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen einer möglichen Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Mittwoch in Eller ereignet hat. Ein 81-jähriger Fußgänger wurde verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher wird gesucht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen überquerte der Senior zur Unfallzeit die Deutzer Straße in Höhe des Büllenkothenweg auf der Fußgängerfurt bei Grünlicht. Dort wurde er von einem abbiegenden Pkw erfasst. In der Folge stürzte der Mann zu Boden. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernten sich in Richtung Am Schönenkamp, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Einzelheiten zu dem Fahrzeug liegen nicht vor. Der 81-jährige Mann begab sich erst später in ein Krankenhaus und meldete den Unfall.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

