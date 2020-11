POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 1 - Remscheid - Frau verliert Kontrolle über Pkw - Schwer verletzt - RTH im Einsatz

Polizei Düsseldorf

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 1 - Remscheid - Frau verliert Kontrolle über Pkw - Schwer verletzt - RTH im Einsatz

Montag, 23. November 2020, 11 Uhr

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr eine 26 Jahre alte Frau aus Olpe mit ihrem Peugeot die A 1 in Fahrtrichtung Köln. Kurz vor der Anschlussstelle Remscheid-Lennep kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Auto. In der Folge verletzte sich die Fahrerin schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Gegen 13.10 Uhr konnten alle Fahrspuren wieder freigegeben werden. Das höchste Stauausmaß betrug 8.000 Meter.

