Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall in Lennestadt

Lennestadt (ots)

Ein weiterer Auffahrunfall hat sich am Samstag (10. Juli) gegen 17.35 Uhr auf der B55 in Elspe ereignet. Hier fuhr nach derzeitigem Kenntnisstand ein 21-Jähriger mit seinem Pkw einem anderen Pkw auf. Dabei wurde eine 49-Jährige, die in dem Fahrzeug als Beifahrerin saß, verletzt. Sie klagte am Unfallort über Kopfschmerzen und wurde von einem Rettungswagenteam vor Ort ambulant behandelt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden.

