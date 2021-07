Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Vereinsheim

Lennestadt (ots)

In ein Vereinsheim an der Hagener Straße in Lennestadt-Altenhundem sind bereits in der Nacht von Donnerstag (8. Juli) auf Freitag (9. Juli) Unbekannte eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerschlugen sie ein Fenster, um in die Räume einzudringen. Eine Tür und ein Vorhängeschloss wurden darüber hinaus beschädigt. Sie entwendeten Bargeld, zwei Stoffbeutel und eine Bluetooth-Musikbox. Des Weiteren beschmierten sie einen Schaukasten mit einem schwarzen Permanentmarker mit der Aufschrift "Fuck U". Insgesamt liegt der Schaden im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

