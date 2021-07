Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Lennestadt (ots)

Am Samstag, den 10.07.2021, gegen 20:10 Uhr, kam es in Lennestadt-Altenhundem, im Bereich der Einmündung 'Helmut-Kumpf-Straße'/'Hundemstraße', zu einem Auffahrunfall. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Helmut-Kumpf-Straße in Richtung Hundemstraße. An der Haltelinie der Einmündung wartete ein weiterer Fahrer mit seinem PKW bei Rotlicht, den die 51-jährige Pkw-Fahrerin zu spät bemerkte und auffuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Während der Unfallaufnahme wurde bei der Verursacherin Alkoholgeruch in ihrer Atemluft festgestellt. Daraufhin wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel. Die alkoholisierte Frau wurde nach erfolgter Unfallaufnahme der Polizeiwache Lennestadt zugeführt, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. Sie erwartet des Weiteren eine Anzeige.

