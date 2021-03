Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

Wallscheid (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 26.03.21, 19:00 Uhr und Sonntag, 28.03.21, 15:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Wallscheid ein. Die Bewohner befanden sich zu dieser Zeit nicht zu Hause. Vermutlich hatten es die Täter auf Schmuck und Bargeld abgesehen. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen hierzu werden durch die Polizei erbeten.

