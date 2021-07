Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorsägen bei Einbruch gestohlen

Olpe (ots)

Der Polizei wurde am Freitag gegen 01.30 Uhr ein Einbruch in ein Fachgeschäft für Motorsägen, Fahrräder usw. in der Raiffeisenstraße in Dahl gemeldet. Der oder die unbekannten Täter stiegen wenige Minuten zuvor durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Gebäudekomplex ein und suchten die Verkaufsräume auf. Hier entwendeten sie mehrere Motorsägen sowie Bargeld und flüchteten durch das Einstiegsfenster. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.

Bereits in der Nacht zum 18.8. kam es zu einem Einbruch, siehe Pressebericht vom 21.6.21.

Konkrete Anhaltspunkte auf Tatverdächtige liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

