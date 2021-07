Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Messingdiebstahl in Firma

Drolshagen (ots)

Bereits in der Nacht zum 30.06.2021 kam es in der Straße "Ennert" zu einem Einbruchsdiebstahl. Bisher Unbekannte drangen in die Produktionshallen einer metallverarbeitenden Firma ein. Hier entwendeten sie mehrere Tonnen Messing. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Bereits am Wochenende vom 25.-28.06.2021 waren Einbrecher in die Firma eingestiegen, hierbei kam es zu keinem Beuteschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

Ein Zeuge beobachtete am späten Abend des 29.6. auf dem Gelände ein Fahrzeug mit Essener Kennzeichen und meldete dies der Polizei. Die eintreffenden Beamten konnten diesen PKW jedoch nicht mehr antreffen.

Weitere Hinweise erbittet die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell