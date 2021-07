Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher stehlen Fahrräder aus Garage

Drolshagen (ots)

Opfer eines Einbruchs wurde in der Nacht zu Dienstag eine Familie in Iseringhausen. Bisher unbekannte Täter hebelten in der Straße "Auf dem Wigger" ein Garagenfenster auf und entwendeten insgesamt drei Fahrräder sowie einen Trennschleifer. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen, eine Spurensicherung wurde veranlasst. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Wie bereits im vergangenen Jahr scheinen Diebesbanden nicht davor zurückzuschrecken in Garagen einzudringen, um Fahrräder oder auch Werkzeug zu stehlen. Die Polizei empfiehlt, unabhängig von diesem Sachverhalt, Fahrräder auch in Garagen oder Hütten angemessen zu sichern und Akkus von Pedelecs sowie E-Bikes im Wohnbereich zu lagern. Darüber hinaus können auch Garagen mit einfachen Möglichkeiten so gegen Einbrüche gesichert werden, dass Täter von einer Tatbegehung absehen.

Hinweise zur Sicherung von Objekten erhalten Interessierte kostenlos und neutral beim Kommissariat Vorbeugung, 02761-9269-6131 (Herr Meinerzhagen).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell