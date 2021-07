Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Angetrunkener Autofahrer wird zweimal angetrunken kontrolliert

Attendorn (ots)

Zweimal kontrollierten Polizeibeamte einen offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol fahrenden Fahrzeugführer. Am Mittwoch um 00:05 Uhr fiel Zeugen einen in Schlangenlinien fahrenden PKW im Bereich der Attendorner Straße auf. Dabei sei das Fahrzeug mehrfach auch in den Gegenverkehr gelenkt worden. Die Beamten der Wache Attendorn konnten den PKW schließlich in Ennest anhalten. Hierin saßen die Ehefrau und drei Kinder. Die Polizisten stellten starken Alkoholgeruch bei dem 34-jährigen Fahrer fest und führten einen Alkotest durch, der einen Wert von über 1,4 Promille ergab. Nach einer Blutprobe wurde er wieder entlassen, er erhielt ein Verbot fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge im Straßenverkehr zu führen.

Gegen 04.00 Uhr meldeten Zeugen erneut einen den Beamten bekannten PKW im Bereich Attendorn/Ennest. Das Fahrzeug fanden sie schließlich auf einem Parkplatz in Ennest, besetzt mit dem 34-Jährigen und den Familienangehörigen, vor. Ein erneut durchgeführter Alkotest ergab einen nahezu identischen Wert wie drei Stunden zuvor. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft verzichteten die Beamten auf die Durchführung einer weiteren Blutprobe, sie stellten jedoch den Fahrzeugschlüssel sicher. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen kam es durch den Tatverdächtigen zu Widerstandshandlungen. Die Beamten blieben unverletzt und schrieben mehrere Anzeigen.

