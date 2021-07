Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Angetrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich

Wenden (ots)

Am Dienstag gegen 22.15 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter Radfahrer in Gerlingen gemeldet. Nach ersten Informationen hatte dieser auf der Koblenzer Straße das Gleichgewicht verloren. Die eintreffenden Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des 52-jährigen Radfahrers fest. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert im deutlich fahruntüchtigen Bereich. Nach ambulanter Behandlung am Unfallort wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

