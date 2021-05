Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Mülltonnen auf Schulgelände brannten

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Friedeburg - Mülltonnen auf Schulgelände brannten

Auf einem Schulgelände in Friedeburg gerieten in der Nacht zu Montag aus noch ungeklärter Ursache Mülltonnen in Brand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 2.25 Uhr in die Straße Lüttmoorland alarmiert. Die Feuerwehr Friedeburg konnte das Feuer schnell löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei Wittmund bittet Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell