Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zusammenstoß beim Spurwechsel +++ Ihlowerfehn - Autofahrerin in Graben geraten

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß beim Spurwechsel

Zwei Autofahrer sind am Montagmorgen in Aurich auf der Julianenburger Straße zusammengestoßen. Ein 66-jährige Citroen-Fahrer und ein 39-jährige Opel-Fahrer waren gegen 10.15 Uhr in Richtung Oldersumer Straße unterwegs. Als der Citroen-Fahrer den Fahrstreifen von rechts nach links wechseln wollte, kollidierte er seitlich mit dem Opel-Fahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Ihlowerfehn - Autofahrerin in Graben geraten

Eine 73 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstag in Ihlowerfehn von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 12.40 Uhr geriet sie nach bisherigem Erkenntnisstand in einer Kurve auf der K110 in Höhe Krummes Tief alleinbeteiligt in einen Graben. Die Fahrerin und ihr 76 Jahre alter Beifahrer blieben augenscheinlich unverletzt. Der 76-Jährige konnte das verunfallte Fahrzeug jedoch nicht eigenständig verlassen. Kräfte der Feuerwehr halfen dem Mann an der Unfallstelle aus dem Wagen. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug bergen. Die Kreisstraße war kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

