Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 23.05.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Einbruch in einen Geräteschuppen

Südbrookmerland - In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in einen Schuppen ein. Das tatbetroffene Objekt steht auf einem Grundstück in der Alt-Münkeboer Straße. Aus dem Schuppen wurden diverse Gegenstände entwendet. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Während der Verkehrskontrolle den Streifenwagen beschädigt Aurich - Auf dem Georgswall in Aurich wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, einen Radfahrer kontrollieren. Dazu fuhren sie mit dem zivilen Fahrzeug neben den 25-jährigen Mann aus Aurich und gaben sich eindeutig als "Polizei" zu erkennen. Der Radfahrer wollte sich der Kontrolle entziehen und stürzte in der Folge mit seinem Fahrrad. Verletzt wurde durch den Vorfall nicht. Jedoch war der Mann augenscheinlich so in Rage, dass er zweimal gegen den Funkstreifenwagen trat und dabei den Außenspiegel zerstörte. Daraufhin wollte er sich erneut entfernen, konnte jedoch nach mehreren hundert Metern der Verfolgung von den Polizeikräften eingeholt und überwältigt werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, er auch entsprechende Substanzen mitführte und das Fahrrad unberechtigt genutzt wurde. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Aurich - Am Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen schwarzen Geländewagen auf der Dornumer Straße in Aurich. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 40-jährige Fahrzeugführer aus Neuschoo eine Atemalkoholkonzentration von knapp einem Promille hatte. Für Folgemaßnahme wurde er zur Dienststelle verbracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Altkreis Norden

Verkehrsunfall

Norden - Am Samstag, gegen 13:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Hollander Weg in Norden. Ein 89-jähriger PKW-Fahrer war mit seinem PKW in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem geparkten PKW zusammengestoßen. Der PKW-Fahrer war zunächst eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Norden aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall

Norddeich - Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 17:35 Uhr in Norddeich. Auf dem dortigen Radweg, entlang der Norddeicher Straße, wollte eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin aus Norden den vor ihr fahrenden Pedelec-Fahrer (58 Jahre aus Norden) überholen. Als dieser nach links abbog, musste die 57-jährige Frau abbremsen. Dies übersah ein dahinterfahrender Fahrradfahrer (42 Jahre aus Osterholz) und fuhr auf die beiden Pedelecs auf. Hierdurch wurden die beiden Pedelec-Fahrer verletzt.

Umgestürzter Baum

Norden - Aufgrund des starken Sturmes stürzte gegen 20:40 Uhr ein 10 - 12 m hoher Baum in der Bremer Straße auf einen geparkten PKW. Verletzt wurde niemand. Am PKW entstand jedoch Sachschaden. Der Baum wurde durch die Feuerwehr Norden zerlegt und die Fahrbahn geräumt.

Landkreis Wittmund

Fahren unter Alkoholeinfluss

Blomberg- In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Beamten des Polizeikommissariats Wittmund in der Raiffeisenstraße in Blomberg auf einen Pkw aufmerksam. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer aus Moorweg eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Test ergab eine Beeinflussung von über 0,9 Promille.

Corona-Kontrollen

Neuharlingersiel / Bensersiel - In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Wittmund und Beamten der Polizei in Wittmund und Esens wurden vermehrt Kontrollen bezüglich der Einhaltung der Corona-Richtlinien im Bereich des Fährverkehrs durchgeführt. Sämtliche kontrollierte Inselgäste hielten sich vorbildlich an die Abstandsregeln sowie das Tragen einer Mund-/ Nasenbedeckung.

Corona-Verstoß

Wittmund- Im Rahmen der Streife wurden Polizeibeamte auf einen mit vier Personen besetzten Pkw aufmerksam. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass alle Personen einem unterschiedlichen Haushalt angehörten. Somit wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen bezüglich der Zuwiderhandlung der Corona-Vorschriften eingeleitet.

