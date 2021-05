Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Pedelec gestohlen +++ Aurich - Einbruch in Bäckerei +++ Aurich - Unfallzeugen gesucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben am Mittwoch in Wiesmoor ein Pedelec gestohlen. Das weiße Pedelec der Marke Telefunken stand zur Tatzeit vor einem Discounter in der Hauptstraße. Der Vorfall ereignete sich zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei in Aurich ist in der Nacht zu Freitag eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft an der Esenser Straße gegenüber des ZOB und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Donnerstag, 18.15 Uhr, bis Freitag, 5 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallzeuge gesucht

Auf der Bundesstraße 72 in Aurich-Schirum ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall. Gegen 7.30 Uhr war ein 18-jähriger Mofaroller-Fahrer auf dem rechtsseitigen Radweg der Bundesstraße in Richtung Großefehn unterwegs, als ein Autofahrer aus dem Bengenkampsweg kam. Der Mofafahrer musste dem Auto ausweichen und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Der Verursacher fuhr mit seinem schwarzen Pkw davon, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Zeuge des Vorfalls war möglicherweise der Fahrer eines silberfarbenen Pkw, welcher am Unfallort kurz anhielt. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

