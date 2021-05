Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Wechselseitige Körperverletzung +++ Norden - Damenfahrrad gestohlen +++ Norden - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Wechselseitige Körperverletzung

Auf der Herrmann-Allmers-Straße in Norden sind am Mittwochabend gegen 18 Uhr zwei Autofahrer in einen Streit. Der Grund war offenbar eine Verkehrssituation. Die Männer im Alter von 25 und 51 Jahren stiegen aus ihren Fahrzeugen aus und griffen einander körperlich an. Beide Personen wurden leicht verletzt.

Norden - Damenfahrrad gestohlen

Ein hochwertiges Damenfahrrad wurde am Dienstag in Norden gestohlen. Das silberfarbene Fahrrad der Marke Victoria stand zur Tatzeit in der Mackeriege. Unbekannte entwendeten das Rad zwischen 16.15 Uhr und 16.50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Norden. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Gewerbestraße gegen eine weiße Audi A6 Limousine. Der Audi wurde an der Heckstoßstange beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12.10 Uhr und 12.20 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell