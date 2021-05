Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Abfallcontainer in Brand geraten +++ Aurich - Autoscheibe eingeschlagen +++ Aurich/Plaggenburg - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Abfallcontainer in Brand geraten

In Aurich ist am Montagabend ein Abfallcontainer in Brand geraten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.50 Uhr zum ZOB in die Kleine Mühlenwallstraße, Ecke Norderstraße, alarmiert. Ein roter Kunststoffcontainer in einer Häuserpassage hatte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen und konnten so ein Übergreifen auf weitere Mülltonnen und das angrenzende Gebäude verhindern. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Bereits in der Nacht zu Montag, 10.05.2021, haben in der Auricher Innenstadt mehrere Müllcontainer gebrannt. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 6062125.

Aurich - Autoscheibe eingeschlagen

In der Nacht zu Mittwoch wurde in Aurich ein Opel in der Straße An der Johanniskirche beschädigt. Der Täter schlug vorne links die Scheibe ein. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, auf dem Parkplatz an einer Schule. Entwendet wurde offenbar nichts. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich/Plaggenburg - Nach Zusammenstoß geflüchtet

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Aurich nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Die bislang Unbekannte wollte gegen 16 Uhr mit ihrem Auto das Gelände einer Tankstelle an der Esenser Straße verlassen und musste verkehrsbedingt warten. Dabei rollte ihr Pkw offenbar auf der Ausfahrt zurück und kollidierte mit einem hinter ihr wartenden VW T-Cross. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr die Verursacherin davon. An dem VW entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Autofahrerin unter Telefon 04941 606215.

