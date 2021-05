Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg/Wiesedermeer - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg/Wiesedermeer - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Dienstag in Friedeburg. Nach bisherigem Erkenntnisstand war ein 78 Jahre alter Mann gegen 15 Uhr mit seinem Roller auf der Müggenkruger Straße unterwegs und wollte auf die Radarstraße fahren. Dabei übersah er offenbar einen 70 Jahre alten Nissan-Fahrer, der auf der Radarstraße in Richtung Brockzetel fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 78-jährige Rollerfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. In der Nacht zu Mittwoch erlag der Mann in der Klinik seinen Verletzungen und verstarb.

Der Nissan-Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell