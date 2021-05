Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Korrektur: 49 Jahre alte Autofahrerin kollidierte mit Bäumen

Landkreis Wittmund (ots)

Korrektur: 49 Jahre alte Autofahrerin kollidierte mit Bäumen

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Autofahrerin kollidiert mit Bäumen

Eine 49 Jahre alte Autofahrerin ist am Sonntag in Holtgast bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die 49-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 18 Uhr auf der Hartsgaster Straße in Fahrtrichtung Holtgast, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie geriet mit ihrem VW ins Schleudern und stieß frontal mit zwei Bäumen zusammen. Die Frau wurde vermutlich schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden.

