Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 16.05.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige Verkehrsgeschehen Aurich - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am frühen Samstagabend wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Leerer Landstraße ein Pkw Audi angehalten und kontrolliert. Dabei wird von den Beamten festgestellt, dass der 30-jährige Fahrzeugführer aus Aurich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Am frühen Sonntagmorgen wird in der Straße Vordereschen in Aurich im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Pkw angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wird festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer aus Aurich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Ein Urin-Test verläuft positiv. Eine Blutprobe wird daraufhin entnommen und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Sonstiges

Fehlanzeige

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Hage - Zeugen gesucht Am Donnerstagvormittag gegen 12:00 Uhr kam es im Ortskern von Hage auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Kirche zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen Hyundai Tucson und einem Honda Kleinkraftrad. Sowohl der 58-jährige Autofahrer aus Eversmeer als auch der 62-jährige Kradfahrer aus Norden blieben unverletzt. Zur weiteren Klärung werden Zeugen des Unfalles gebeten sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 in Verbindung zu setzen. Norden - Unfallflucht Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Samstagnachmitttag gegen 18:20 Uhr gegen einen Gartenzaun eines Einfamilienhauses in der Ulrichstraße in Norden und beschädigte diesen nicht unerheblich. Anwohner hatten den Vorfall beobachtet. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Weitere Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 entgegen.

Norden - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht Am Edenhof in Hage. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte beim vermutlichen Ein- oder Ausparken mit einem geparkten grauen Mercedes-Benz CLC 200. Der Vorfall ereignete sich am Samstag zwischen 11:50 Uhr und 12:15 Uhr. Der beschädigte PKW stand zur Tatzeit im Bereich einer unbefestigten Parkfläche eines dortigen Baumarktes. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931-9210.

Sonstiges

Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Ein Einsatz drei Anzeigen Am frühen Samstagabend wurde die Polizei in die Steinstraße nach Esens gerufen, da dort eine männliche Person randalieren würde. Obwohl die erste Streifenwagenbesatzung schnell vor Ort war, konnten sie den vermeintlichen Täter nicht mehr antreffen. Es stellte sich aber raus, dass die gekränkte Männerseele nach vorangegangenen Partnerschaftsstreitigkeiten das Fahrzeug seiner Ex-Lebensabschnittsgefährtin durch einen Fußtritt beschädigt haben soll. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme kamen dann noch weitere Straftaten ans Tageslicht. So soll der 25jährige Esenser das 24jährige Opfer am Freitagabend bereits körperlich angegangenen haben, indem er sie schlug. Des Weiteren hat er eine Leichtbauwand in der Wohnung mit einem Fußtritt beschädigt. Insgesamt mussten die Kollegen also drei Straftaten aufnehmen. Gefährliche Körperverletzung Am frühen Sonntagmorgen sprühte eine 42jährige Esenserin einem schlafenden 25jährigen Wittmunder Reizgas ins Gesicht, so dass dieser einer ärztlichen Behandlung bedurfte. Die genauen Hintergründe konnten noch nicht gänzlich aufgeklärt werden. Die 42jährige muss sich jedoch wegen einer gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall mit Trunkenheit Ein 19jähriger Esenser befuhr mit seinem VW UP die L10 und wollte nach rechts in den Mühlenstrich abbiegen. Da er jedoch seine Geschwindigkeit scheinbar absolut falsch eingeschätzt hatte, überfuhr an der dortigen Einmündung zwei Verkehrsinseln und kam danach nach links von der Fahrbahn ab. Danach kam er im dortigen Graben zum Stehen. Der Grund dieser Geschwindigkeitsüberschätzung war schnell gefunden. Der Fahrzeugführer war betrunken! Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Glück im Unglück war, dass niemand verletzt wurde. Der Schaden am Fahrzeug hielt sich auch in Grenzen. Trotzdem musste der 19jährige eine kleine Menge Blut abgegeben, um das Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu sichern.

Auffahrunfall

Am Samstagabend, gegen 17:00 Uhr befuhr eine 19-jährige Esenserin die Hauptstraße in Bensersiel. Hierbei übersah sie einen, verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg, wartenden PKW. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. An beiden PKW entstanden hohe Sachschäden. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Sonstiges

Fehlanzeige

