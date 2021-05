Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Baucontainer aufgebrochen +++ Moordorf - Unfallverursacher flüchtet mit beschädigtem Auto +++ Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte haben in Sübdrookmerland einen Baucontainer aufgebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 20.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, in der Straße Am Ringkanal gewaltsam Zugang zu dem Container und entwendeten diverse Baumaschinen und Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Moordorf - Unfallverursacher flüchtet mit beschädigtem Auto

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 17.20 Uhr in Moordorf. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer war auf der Ekelser Straße in Richtung Bundesstraße unterwegs, als er in Höhe der Ringstraße auf einen Peugeot-Fahrer auffuhr. Die beiden Insassen des Peugeot wurden leicht verletzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Der Verursacher flüchtete mit seinem ebenfalls beschädigten Fahrzeug, obwohl die Motorhaube durch den Unfall nach oben geknickt worden war und Kühlflüssigkeit auslief. Es soll sich um einen silbernen Audi A6, Limousine, älteres Modell, gehandelt haben. Zeugen, die Angaben zu dem vermutlich frontbeschädigten Audi geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht im Fenneweg in Aurich. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am vergangenen Wochenende gegen einen grauen Honda Accord Sedan. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 08.05.2021, 13 Uhr, und Sonntag, 09.05.2021, 13.30 Uhr. Der Wagen stand zur Tatzeit am rechten Fahrbahnrand. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell