Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Fahrradsattel gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Fahrradsattel gestohlen

In Esens ist am Mittwoch ein hochwertiger Fahrradsattel gestohlen worden. Zu dem Vorfall kam es zwischen 11.50 Uhr und 12 Uhr vor einem Supermarkt am Herdetor. Ein bislang Unbekannter entwendete den hochwertigen Ledersattel der Marke Lepper von einem Fahrrad, das zur Tatzeit im Fahrradstand des Supermarkts abgestellt war. Die Polizei Esens bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 04971 926500.

