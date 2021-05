Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Kinder randalierten in leerstehendem Gulfhof +++ Hinte - Auffahrunfall

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Kinder randalierten in leerstehendem Gulfhof

In Hinte kam es in den vergangenen Wochen in einem leerstehenden Gulfhof zu Sachbeschädigungen und Vandalismus. Mehrere Personen stiegen mehrfach in das Gebäude in der Kirchstraße ein, zerstörten unter anderem Fensterscheiben und warfen diverse Gegenstände umher. Wie die Ermittlungen ergaben, handelt es sich bei den mutmaßlichen Verursachern um mehrere Kinder im Alter zwischen zehn und elf Jahren. Es folgten erzieherische Gespräche sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Auffahrunfall

Auf dem Neuen Weg in Hinte kam es Montag zu einem Auffahrunfall. Eine 23 Jahre alte Frau war gegen 14.20 Uhr mit einem VW unterwegs und wollte von der Kreisstraße kommend nach rechts in Richtung Westerhusen abbiegen. Eine nachfolgende 27-jährige Skoda-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. Die VW-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell