Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Greetsiel - Lack zerkratzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn/Greetsiel - Lack zerkratzt

In der Edzard-Cirksena-Straße in Greetsiel wurde am Wochenende ein Auto beschädigt. Ein bislang Unbekannter zerkratzte zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 5 Uhr, bei einem Kia Xceed den Lack an der hinteren Tür der Fahrerseite. Der Wagen stand zur Tatzeit auf einer Auffahrt. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

