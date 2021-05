Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Schirum - Tanklastzug in Graben geraten

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein Gefahrguttransporter ist am Montag auf der Bundesstraße 72 in Aurich-Schirum in einen Graben geraten. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 47 Jahre alte Fahrer eines Tanklastzugs gegen 12.30 Uhr vor dem Kreuzungsbereich der Leerer Landstraße / Tjüchkampstraße / Timmeler Straße in Fahrtrichtung Aurich von der Fahrbahn ab. Der mit Dieselkraftstoff beladene Lkw touchierte einen Baum und blieb seitlich in einem Graben liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw verlor in geringen Mengen Betriebsstoffe, Dieselkraftstoff der Ladung trat nach ersten Erkenntnissen nicht aus. Ein zweiter Tanklastzug musste den geladenen Kraftstoff abpumpen, bevor ein Abschleppunternehmen mit der Bergung des Lkw beginnen konnte. Die Feuerwehren Aurich und Sandhorst und die Straßenmeisterei waren ebenfalls vor Ort. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden, bis etwa 17 Uhr, voll gesperrt.

