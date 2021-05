Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autofahrer gesucht

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

In der Fockenbollwerkstraße in Aurich kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer übersah nach ersten Erkenntnissen gegen 8.30 Uhr beim Abbiegen nach links in die Wallinghausener Straße einen entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 15-jährige Fahrradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Die Beteiligten führten ein kurzes Gespräch, tauschten jedoch keine Personalien aus. Die Polizei bittet den beteiligten Autofahrer, sich zu melden. Er soll einen schwarzen Kombi, vermutlich einen Volvo oder Ford, gefahren haben. Hinweise werden erbeten unter Telefon 04941 606215.

