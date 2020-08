Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Gelegenheit macht Diebe

Celle (ots)

Diese bittere Erfahrung musste gestern in Ehepaar im Celler Ortsteil Klein Hehlen machen.

Das Paar mittleren Alters führte gerade Sanierungsarbeiten ihres frisch erworbenen Hauses in der Händelstraße durch. Bei geöffneter Haustür entsorgte die Ehefrau einige Sachen in einem bereitgestellten Container. Dabei hatte sie jedoch die Hauseingangstür nicht immer im Blick. Genau diesen Umstand nutzte offensichtlich ein "Langfinger" aus, um ungesehen in die Küche das Hauses zu gelangen und einen dort abgelegten Rucksack samt persönlicher Dokumente und EC-Karte zu entwenden. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

