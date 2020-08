Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Vermisstem - Wer hat den 25-Jährigen mit dem roten T-Shirt gesehen?

Neuss (ots)

Am Montagmorgen (10.8.) erhielt die Polizei die Information, dass ein 25-Jähriger vermisst wird. Er war zuletzt in Neuss an seiner Arbeitsstelle "An der Hammer Brücke" gesehen worden. Der 25-Jährige ist geistig behindert und örtlich und zeitlich nicht orientiert. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Die Polizei fragt daher: Wer hat den 25-Jährigen gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Folgende Beschreibung liegt zu ihm vor: 25 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, korpulente Figur, schleppender Gang, braune kurze Haare. Er trug zuletzt ein rotes T-Shirt, eine kurze dunkle Hose sowie Sandalen und Socken.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

