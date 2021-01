Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter sprüht Pfefferspray in einen Zug Bundespolizei ermittelt

Halle (Westf.)/BielefeldHalle (Westf.)/Bielefeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Silvestermorgen im Bahnhof Künsebeck Pfefferspray in einen Zug gesprüht und dadurch zwei Mitarbeiter der NordWestBahn leicht verletzt.

Der Unbekannte war im Zug von Bielefeld nach Osnabrück eingeschlafen und hat offenbar seinen Ausstieg verpasst. In Osnabrück bestieg er den Gegenzug in Richtung Bielefeld ohne Fahrschein. Bei der Kontrolle kaufte er beim Zugbegleiter einen Fahrschein bis zum Bahnhof Künsebeck, äußerte aber deutlich sein Missfallen über diesen Umstand. Nach dem Ausstieg des Unbekannten im Bahnhof Künsebeck verspürten Zugbegleiter und Triebfahrzeugführer ein starkes Augenbrennen und Atemwegsreizungen. Offenbar hat der Unbekannte beim Ausstieg Pfefferspray in den Zug gesprüht, welches sich durch das Öffnen der Tür schnell im Zug verbreitete. Zwei weitere Fahrgäste konnten durch den Zugbegleiter rechtzeitig in einen anderen Zugteil geschickt werden, so dass sie unverletzt blieben. Nachdem der Zug ausreichend gelüftet worden war, konnte er seine Fahrt nach Bielefeld fortsetzen, wo die beiden Geschädigten bei der Bundespolizei Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstatteten.

Auf Videoaufnahmen konnte der bislang Unbekannte wiedererkannt werden. Es handelt sich um einen etwa 20-Jährigen mit asiatischem Aussehen. Er trug einen Schnäuzer, einen hellgrauen Hoodie mit Camouflage-Ärmeln, eine schwarze Adidas-Jogginghose und weiße Sportschuhe. Wer den Tatverdächtigen kennt, kann dies der kostenfreien Hotline der Bundespolizei unter 0800/6 888 000 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitteilen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Münster

Pressestelle

Markus Heuer

Telefon: 0251 97437 - 1012 (oder -0)

E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Internet: www.bundespolizei.de



Bahnhofstr. 1

48143 Münster



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell