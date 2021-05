Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag in Wittmund. In der Finkenburgstraße stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen die Regenrinne eines Wohnhauses. Der Verursacher war vermutlich mit einem Lkw oder einem ähnlichen Fahrzeug in Fahrtrichtung Esens unterwegs. Der Vorfall ereignete sich zwischen 5.15 Uhr und 17 Uhr. Beschädigt wurden die Regenrinne und mehrere Dachziegel. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

