Polizei Paderborn

POL-PB: Achtung beim Abflämmen von Unkraut!

Kreis Paderborn/Paderborn (ots)

(CK) - Der Frühling ist da! Für Gartenbesitzer beginnt damit das Aufräumen und Bearbeiten des Gartens und des Anwesens. Neben vielen schönen Arbeiten gehört dazu aber leider auch das Entfernen von Unkraut.

Unkrautzupfen zwischen den Steinplatten von Einfahrten, Gehwegen und Terrassen per Hand ist lästig, anstrengend und unbeliebt. Deutlich leichter und schneller ist dieses leidige Thema durch den Einsatz von so genannten Abflammgeräten erledigt, mit denen der unerwünschte Bewuchs abgebrannt werden kann.

Doch Achtung!

Nicht selten wird nicht nur Unkraut weggebrannt - sondern versehentlich ganze Hecken, Carports oder gar Häuser!

So wurden Polizei und Feuerwehr am Dienstag (30.03., 14.25 Uhr) über den Brand einer Hecke eines Hauses an der Elverer Straße in Neuenbeken unterrichtet. Auch hier hatte der Bewohner zuvor Unkraut abgebrannt.

Als die eingesetzten Polizeibeamten eintrafen, löschte die Feuerwehr bereits die über 20 Meter brennende Hecke und konnte das drohende Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Der 56-jährige Hauseigentümer hatte zunächst noch versucht, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Er zog sich dabei Verletzungen zu und wurde ebenso wie seine Tochter, die Rauch eingeatmet hatte, mit einem Rettungswagen in das Brüderkrankenhaus Paderborn gebracht.

Bei dem Brand wurde zudem eine neben dem Grundstück stehende Straßenlaterne beschädigt.

Aus gegebenem Anlass empfiehlt die Polizei Paderborn beim Einsatz von Abflammgeräte, bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Selbstverständlich sollte es dabei sein, sich an die Bedienungsanleitung zu halten, um Verbrennungen und andere unerwünschte Folgen zu vermeiden.

Beim Einsatz der Abflammgeräte sollte nicht geraucht werden, um Zwischenfälle mit dem Gas zu vermeiden. Achten Sie auf die Sicherheit von Kindern und Haustieren, die sich nicht in Ihrem Arbeitsbereich aufhalten sollten!

Angrenzende Hecken, Rasenteile, Holzzäune und auch Carports können durch die Hitze des Gerätes geschädigt werden. Besonders gilt dies für alte Geräte.

Denken Sie auch an möglichen Funkenflug! Gerade trockene Hecken brennen innerhalb kürzester Zeit!

Ihre Polizei empfiehlt Ihnen deshalb folgendes:

Halten Sie ausreichenden Sicherheitsabstand zu Holzzäunen und gewünschter Grünbepflanzung!

Verzichten Sie auf das Unkrautflämmen bei Wind!

Legen Sie einen Wasserschlauch, einen gefüllten Wassereimer oder eine Gießkanne bereit!

Ihre Polizei Paderborn wünscht Ihnen eine sichere und schöne Frühlingszeit!

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell