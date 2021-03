Polizei Paderborn

POL-PB: Tonnenweise Elektrokabel an Windkraftanlagen-Abbaustelle gestohlen

Paderborn-Dahl (ots)

(mb) An der K1 zwischen Dahl und der B64 ist in der Nacht von Sonntag auf Montag an einer abgebauten Windkraftanlage mengenweise Kupferkabel entwendet worden.

Der Standort der Anlage liegt etwa 800 Meter von der B64 in Richtung Dahl links im Feld und ist über einen Bauweg zu erreichen. Die Windkraftanlage wurde abgebaut und ist in Einzelteile zerlegt. Die Täter müssen zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montag 08.30 Uhr mit einem Transporter oder Lastwagen auf das Gelände gefahren sein. Sie trennten die noch eingebauten Kabel aus den am Boden stehenden Bauteilen heraus. Zudem wurde ein Container aufgebrochen, in dem weitere Kabel gelagert wurden. Auch dieses Material entwendeten die Täter. Die Gesamtbeute liegt bei drei bis vier Tonnen Kupferkabel.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell