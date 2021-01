POL-W: SG Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei - Verdächtiger flüchtete auf Autobahn - Polizist verletzt

Polizei Wuppertal

Am Dienstagabend (27.01.2021) fiel zwei zivilen Beamten der Autobahnpolizei ein Skoda auf, der an einer Zapfsäule der Tankstelle auf dem Rastplatz Ohligser Heide geparkt war. Bei Kontrolle der Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese als gestohlen gemeldet waren. Die Beamten sprachen den Fahrer des Wagens an, der daraufhin sein Fahrzeug mit geöffneten Türen zurücksetzte, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei kamen die Beamten zu Fall, wobei einer der beiden mehrere Meter mitgeschleift und verletzt wurde. Um das Fahrzeug zu stoppen und eine Weiterfahrt und eine fortwährende Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu unterbinden, machten die Polizisten Gebrauch von der Schusswaffe. Trotzdem flüchtete der Fahrer mit seinem Skoda weiter auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln, wo er kurz darauf in Höhe der Anschlussstelle Solingen verunfallte und von einem weiteren Zivilfahrzeug der Autobahnpolizei gestoppt werden konnte. Der Fahrer flüchtete zu Fuß über die Autobahn in ein Waldgebiet. Die Beamten nahmen vor Ort die 15-jährige Beifahrerin des Skodafahrers vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des mutmaßlich gestohlenen Fahrzeugs fanden die Beamten weitere als gestohlen gemeldete Kennzeichen und darüber hinaus Betäubungsmittel. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Ermittlungen konnte ein 16-jähriger Jugendlicher aus Düsseldorf als Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte sowie auch seine 15-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

