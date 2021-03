Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher steigen durch das Dach in Südring-Center ein

Paderborn (ots)

(mb) Am Wochenende haben Einbrecher versucht, einen Geldautomaten im Südring-Center zu knacken. Sie waren über das Dach eingedrungen und haben reichlich Sachschaden hinterlassen.

Am Montagmorgen entdeckten Mitarbeiter des Centers massive Einbruchspuren im Gebäude. Die Täter waren vermutlich an der Rückseite des zwischen Husener Straß0e und Pohlweg gelegenen Gebäudes auf das Dach geklettert. Sie hatten Werkzeug dabei, um ein Loch in das Blechdach zu schneiden und in den Center zu gelangen. Im Gebäude schlugen die Täter Leichtbauwände ein. So drangen sie bis zu dem Geldautomaten vor. Ein Aufbrechen des Geräts gelang ihnen jedoch nicht. Vermutlich wurde der Einbruch am frühen Sonntagmorgen verübt. Gegen 03.20 Uhr hatte die Alarmanlage ausgelöst.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Bereits im Januar war ein Einbruchsversuch über das Dach des Einkaufszentrums gescheitert (Polizeibericht vom 13.01.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4811033)

