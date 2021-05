Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autoscheiben eingeschlagen +++ Aurich - Geldkassette gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Autoscheiben eingeschlagen

In Aurich wurden in der Nacht zu Dienstag mehrere Autoscheiben eingeschlagen. In der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, kam es nach derzeitigem Erkenntnisstand zu Taten im Bereich Sandhorster Allee, Virchowstraße, Hoher Weg und Am Ellernfeld. Teilweise wurden die geparkten Autos durchwühlt und Wertgegenstände entwendet. Die Polizei Aurich bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Geldkassette gestohlen

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zu Dienstag eine Geldkassette aus einem Eierverkaufsstand in Aurich gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, am Dimmtweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

