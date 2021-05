Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich für Mittwoch/Donnerstag, 12./13.05.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Kollision zwischen Fahrradfahrer

Am 12.05.21, gegen 12.30 Uhr kam es zu einer Kollision zweier Radfahrer am Fischteichweg in Aurich. Ein 23 -jähriger Radfahrer aus Aurich befuhr mit seinem Fahrrad den Verbindungsweg, vom Georgswall kommend, in Richtung Fischteichweg. Eine 64-jährige Radfahrerin aus Aurich befuhr den Radweg am Fischteichweg, aus Richtung Große Mühlewallwallstraße, in Richtung Julianenburger Straße. Der junge Mann beabsichtigte in Richtung Kreuzung zur Großen Mühlenwallstraße abzubiegen und übersah die von links heranfahrende Dame auf ihrem Fahrrad. Es kam zur Kollision, wobei die Frau von ihrem Fahrrad stürzte und sich leicht verletzte; der Verursacher blieb unverletzt.

Ein 30-jähriger Pkw-Führer aus Ihlow verursachte innerhalb kürzester Zeit zwei Verkehrsunfälle.

Am 13.05.21 , gegen 9.46 Uhr, befuhr er mit seinem Pkw die Oldersumer Straße in Aurich, in Fahrrichtung Riepe. Eine 55-jährige Pkw-Führerin aus Aurich beabsichtigte in den Kreisel Oldersumer Straße/Johannes-Diekhoff-Straße einzufahren, musste aber verkehrsbedingt halten. Dies übersah der Mann aus Ihlow, so dass er auf den Pkw der Frau auffuhr. Bei Eintreffen der Polizei wurde bei dem Verursacher ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der negativ war. Sonstige Auffälligkeiten wurden nicht festgestellt. Nach der Verkehrsunfallaufnahme wurde kurze Zeit später, gegen 10.18 Uhr ein weiterer Auffahrunfall auf der Oldersumer Straße in Höhe Boomweg gemeldet. Der Geschädigte hierzu, ein 53-jähriger Mann aus Aurich teilte mit, dass es sich bei dem Verursacher um dieselbe Person handelt, die vorher bereits an einem Unfall beteiligt war. Er war mit seinem Pkw an der Unfallstelle vorbeigefahren. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten bestätigten sich die Angaben. Der 53-jährige beabsichtigte mit seinem Pkw aus Aurich kommend, nach links in den Boomweg einzubiegen. Der 30-jährige Mann aus Ihlow erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Als hinzukam, dass der Geschädigte beobachtet hatte, dass der Verursacher sich vor Ort übergeben hatte, wurde dieser zwecks eines Drogenvortestes zur Dienststelle verbracht. Dieser Test ergab eine positive Beeinflussung auf Betäubungsmittel. Dementsprechend wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Sonstiges

Zweieinhalbjähriger mit Laufrad und Hundewelpen auf Entdeckungstour

Der Ausflug eines zweieinhalbjährigen Jungen aus Aurich-Haxtum versetzte seine Eltern, die Polizei und Nachbarschaft für kurze Zeit in Schrecken. Gegen 10.25 Uhr begab er sich selbständig mit Laufrad und Hundewelpen auf Entdeckungstour. Nach ca. einer halben Stunde konnte der kleine Mann, samt Hund wohlbehalten von den eingesetzten Polizeibeamten, noch in Aurich-Haxtum unterwegs, an die erleichterten Eltern übergeben werden.

PK Norden

Verkehrsgeschehen

Berauscht und trotz Fahrverbot unterwegs

Neßmersiel

In Neßmersiel kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Norder Polizei am Mittwoch gegen 13:35 Uhr einen 52-jährigen Mann, der auf einem Mofa öffentliche Straßen befuhr. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann aufgrund eines bestehenden Fahrverbots nicht berechtigt war, das Kraftfahrzeug zu führen. Zudem ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem 52-Jährigen, weswegen bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Kriminalitätsgeschehen

Ladendiebstahl

Marienhafe

Zu einem Ladendiebstahl wurde die Polizei am Mittwoch gegen 13:55 Uhr gerufen. Ein 30-jähriger Mann aus Marienhafe hatte in einem Lebensmittelgeschäft im Mühlenloog Tabakwaren und andere Gegenstände in seine Jackentasche bzw. eine mitgeführte Umhängetasche gesteckt, diese an der Kasse aber nicht zur Bezahlung vorgelegt. Die Tat wurde durch Mitarbeiter beobachtet, die den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bauwagenaufbruch

Norden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Bauwagen aufgebrochen, welcher sich in Norddeich hinter der Kurverwaltung im dortigen Kurpark befand. Nach ersten Feststellungen wurde die blecherne Zugangstür gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Bauwagen wurden keine Gegenstände entwendet. Wer ermittlungsrelevante Hinweise zu dem Aufbruch geben kann, wende sich an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Bushaltestelle beschädigt

Neuwesteel

Ein hölzernes Buswartehäuschen mit Ziegeleindeckung ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Lorenzweg / Ecke Polderweg durch bislang unbekannte Täter beschädigt worden. Das gesamte Häuschen wurde durch vermutlich mehrere Personen umgekippt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Gegen 00:30 Uhr in der betreffenden Nacht konnten mehrere Pkw wahrgenommen werden, die sich am Tatort aufgehalten haben sollen. Weitere sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden erbeten (Tel. 04931-9210).

Taxischild entwendet

Norden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist das Taxischild eines auf dem Jan-ten-Doornkaat-Koolmann-Platz ordnungsgemäß abgestellten Taxis entwendet worden. Das Schild war mittels Magnetverbindung auf dem Dach angebracht und wurde entfernt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Norden erbeten (Tel. 04931-9210).

PK Wittmund

Verkehrsgeschehen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Eine 40-jährige Wittmunderin parkte am Mittwoch, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr, ihren Ford Focus auf einem Parkplatz in der Klusforder Straße. Ein Unbekannter stieß mit dem Ford zusammen, als er vermutlich mit seinem danebenstehenden Fahrzeug ausparkte. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden in niedriger, dreistelliger Höhe zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

