Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Schule in Waldrach

Waldrach (ots)

Im Zeitraum zwischen 14.05.2021 15:00 Uhr und 15.05.2021 09:00 Uhr wurde an der Ruwertalschule in der Schulstraße in Waldrach eine Fensterscheibe durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Rufnummer 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.

