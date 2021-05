Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frei laufender Hund beißt älteren Herrn

Reinsfeld (ots)

Am Freitag, 14.05.2021, gg. 18.15 Uhr, befand sich ein Mann aus Reinsfeld mit seiner Frau an der Grünschnittdeponie in Reinsfeld. Als er seine Grünabfälle ablieferte, kamen 2 Hunde auf ihn zu. Einer der Hunde biss ihm unvermittelt in seine Wade, wodurch der Mann eine leichte Verletzung erlitt. Es habe sich um einen kleinen weißen Hund und um einen grau-schwarzen Mischling gehandelt. Der Hundehalter sei ebenfalls mit seiner Frau vor Ort und hatte ein 4-5 jähriges Kind dabei. Der Hundehalter gab sich nicht zu erkennen und wurde zudem noch laut. Dieser habe einen schwarzen Pkw , evtl. Citroen, mit dem Kennzeichenfragment TR-GE ??? mitgeführt. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder den mitgeführten Hunden, bzw. dem Fahrzeug machen ? Zeugen melden sich bei der PI Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0, oder unter E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell