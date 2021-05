Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand im Waldgebiet

Arenrath (ots)

Am Samstag, 08.05.2021, gegen 14.00 Uhr, wurde ein Brand in einem Waldgebiet bei Arenrath oberhalb der B50 gemeldet. Holzabfälle brannten auf einer Fläche von ca. 100 qm, ein Ausbreiten auf den angrenzenden Mischwald konnte durch die eingesetzten Feuerwehren verhindert werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit unbekannt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Im Einsatz waren die FFW Arenrath, Niersbach, Landscheid und Speicher sowie der Wehrleiter. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

