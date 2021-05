Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Gerolstein (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr, stellte der spätere Geschädigte seinen Pkw Hyundai Am Sportfeld 1 in Gerolstein ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugfront fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Daun zu melden

