POL-PDWIL: LKW - Fahrer missachtet das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, dadurch wird Jugendlicher gefährdet

Am 06.05.2021, gegen 14:10 Uhr, wollte ein 14-jähriger die Fußgängerampel in Daun, Bitburger-Straße überqueren. Er hatte auch ordnungsgemäß das Grünlicht abgewartet und war in Richtung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums losgegangen. Auf halber Strecke angekommen, erkannte er von Pützborn heranfahrend einen Klein-LKW und registrierte sofort, dass dessen Fahrer nicht anhalten wird. Er "sprang" vorsorglich zurück; und tatsächlich überquerte der Lastkraftwagen den Fußgängerstreifen trotz des immer noch währenden Rotlichts für den ankommenden Verkehr. Der nächstfolgende Autofahrer aus Richtung Pützborn hatte das Geschehen vor ihm offensichtlich registriert, denn er blickte zum Jugendlichen und tat diesem durch Kopfschütteln sein Missfallen kund. Leider tauschte man keine Personalien aus und der Jugendliche notierte sich nicht dessen Kennzeichen. Die Polizei Daun sucht nun diesen Zeugen, der die Angaben des 14-jährigen stützt.

