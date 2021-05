Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Daun, Schulstraße (ots)

Am 03.05.2021, zwischen 07:20 Uhr und 12:35 Uhr, wurde ein PKW Volvo auf dem geschotterten Parkplatz, welcher neben der St. Laurentius-Förderschule vorliegt, beschädigt. Mittels eines spitzen Gegenstandes wurde am rechten Heck eine gut sichtbare Kratzspur in den Lack geritzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell