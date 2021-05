Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruch n Einfamilienhaus

Salmtal (ots)

Am Mittwoch, 5. Mai 2021 versuchten bislang unbekannte Täter zwischen 10:00 - 16:00 Uhr mittels eines Hebelwerkzeuges gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Salmtal, in der Straße Dorheck einzudringen. Es gelang den Tätern hierbei jedoch nicht, ins Innere des Hauses zu gelangen, so dass es bei einem Versuch blieb.

Zeugen, welche Angaben über verdächtige Wahrnehmungen oder Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571/926-0 0der piwittlich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell