Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte Fahrzeugführer verursachten Sachschäden

Kreis Vulkaneifel / Daun (ots)

Ereignis: Geparkter Pkw gestreift Ort: 54576 Hillesheim, Am Viehmarkt Zeit: 05.05.2021, 8:00 - 17:15 Uhr

Am Mittwoch, dem 05.05.2021, in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 17:15 Uhr, wurde ein geparkter schwarzer BMW von einem bislang unbekannten Fahrzeug auf dem Parkplatz Am Viehmarkt in Hillesheim gestreift. Am BMW entstand Sachschaden entlang der Fahrerseite. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0.

Ereignis: Blumenbeet von unbekanntem Fahrzeug beschädigt Ort: 545570 Berlingen, In der Ramm Zeit: 06.05.2021, 23:0 Uhr - 07.05.2021, 06:00 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Nacht auf den 07.05.2021 in Berlingen die Straße "In der Ramm". Durch ungeklärte Umstände beschädigte er durch einen seitlichen Anprall eine mit Pflastersteinen gefertigte Einfriedung eines öffentlichen Blumenbeetes. Dabei wurden mehrere Pflastersteine aus der Einfriedung gerissen. Die Unfallspuren deuten auf einen PKW hin. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell